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Опрос показал, какие данные россияне не раскрывают при общении в сети

Большинство россиян считают, что в сети нельзя раскрывать данные банковских карт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Большинство интернет-пользователей в РФ считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты «Авито».

«В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт — ее назвали 79% опрошенных», — говорится в исследовании, в котором приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет.

Более половины также подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес. Тогда как для 22% в перечень чувствительных данных, которые нужно сохранить в тайне, вошел номер мобильного телефона.

При этом среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%.

Отмечается, что половина интернет-пользователей в России общаются только через онлайн-звонки и чаты. Еще четверть пользователей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. А каждый пятый допускает возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону.

«Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой. Как следствие, пользователи все больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ», — прокомментировала директор по доверию и безопасности компании Наталья Юматова.