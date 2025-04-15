Новосибирцу отказались платить компенсацию за затопленную квартиру

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области подал апелляцию на решение Ленинского районного суда, обязывающее его выплатить компенсацию жителю Левобережья за квартиру, затопленную во время капремонта крыши. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В мае 2024 года во время ремонта, проводимого по заказу Фонда, из-за нарушения технологии укрытия кровли квартиру истца затопило дождем. Акт осмотра зафиксировал повреждения: пятна на потолке и обоях, отслоение обоев, намокший светильник. Суд признал Фонд ответственным за действия подрядчика и частично удовлетворил иск пострадавшего.
— С Фонда взыскали 140 050 рублей материального ущерба, 10 000 рублей морального вреда и 56 255 рублей судебных расходов, — добавили в пресс-службе.
Фонд не согласен с решением и пытается оспорить его в Новосибирском областном суде.