Новосибирцу отказались платить компенсацию за затопленную квартиру

В мае 2024 года во время ремонта, проводимого по заказу Фонда, из-за нарушения технологии укрытия кровли квартиру истца затопило дождем. Акт осмотра зафиксировал повреждения: пятна на потолке и обоях, отслоение обоев, намокший светильник. Суд признал Фонд ответственным за действия подрядчика и частично удовлетворил иск пострадавшего.