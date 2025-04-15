Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцу отказались платить компенсацию за затопленную квартиру

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области оказался не согласен с решением суда и обжаловал его.

Источник: Комсомольская правда

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области подал апелляцию на решение Ленинского районного суда, обязывающее его выплатить компенсацию жителю Левобережья за квартиру, затопленную во время капремонта крыши. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В мае 2024 года во время ремонта, проводимого по заказу Фонда, из-за нарушения технологии укрытия кровли квартиру истца затопило дождем. Акт осмотра зафиксировал повреждения: пятна на потолке и обоях, отслоение обоев, намокший светильник. Суд признал Фонд ответственным за действия подрядчика и частично удовлетворил иск пострадавшего.

— С Фонда взыскали 140 050 рублей материального ущерба, 10 000 рублей морального вреда и 56 255 рублей судебных расходов, — добавили в пресс-службе.

Фонд не согласен с решением и пытается оспорить его в Новосибирском областном суде.