Уфимский парк имени Ленина планируют реконструировать уже в этом году

Глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное тематическое совещание «Час общественных пространств». На нем обсудили планы по благоустройству улиц, парков Уфы и населенных пунктов, которые победили во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды.
Руководитель администрации столицы республики Ратмир Мавлиев представил, что в планах на этот го у властей реконструкция парка имени Ленина. На территории появятся:
— современные фонтаны и система освещения;
— малые архитектурные формы;
— медиацентр;
— интерактивная площадка с амфитеатром, сценой, игровыми элементами и навесом с качелями.
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