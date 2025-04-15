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Уфимский парк имени Ленина планируют реконструировать уже в этом году

В Уфе в 2025 году реконструируют парк имени Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное тематическое совещание «Час общественных пространств». На нем обсудили планы по благоустройству улиц, парков Уфы и населенных пунктов, которые победили во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды.

Руководитель администрации столицы республики Ратмир Мавлиев представил, что в планах на этот го у властей реконструкция парка имени Ленина. На территории появятся:

— современные фонтаны и система освещения;

— малые архитектурные формы;

— медиацентр;

— интерактивная площадка с амфитеатром, сценой, игровыми элементами и навесом с качелями.

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