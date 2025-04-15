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Россиянам объяснили, как сны могут указывать на проблемы со здоровьем

Профессор-сомнолог Бузунов: Сны могут предсказать развитие серьезных болезней.

Источник: Комсомольская правда

Сновидения могут быть не только отражением эмоций и переживаний, но и служить сигналами о состоянии здоровья. Как утверждает доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов, мозг в состоянии покоя активно работает, занимаясь восстановлением внутренних органов и систем. Об этом эксперт рассказал KP.RU.

— Наш мозг никогда не дремлет. Во время сна те центры, которые взаимодействуют с окружающей средой, переключаются на ревизию и восстановление работоспособности внутренних органов и систем организма. Он начинает лучше воспринимать сигналы от внутренних органов, — поделился врач-сомнолог.

Например, люди с апноэ часто видят сны, в которых они тонут или не могут дышать. Также, по словам специалиста, женщинам иногда снятся сны о беременности, о которой они еще не знают.

Также на сны влияет постоянный информационный стресс. В отличие от прежних поколений, современный человек ежедневно сталкивается с потоками новостей о катастрофах и трагедиях. Это оставляет след в психике и часто находит отражение в ночных видениях.