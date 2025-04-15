197 детекторов видеоконтроля установят на дорогах в Новосибирске в 2025 году

Развитие транспортной системы происходит в пять этапов. По итогам первого в текущем году в систему должны быть заведены и работать в автоматическом режиме 20 процентов всех светофоров. В следующем году планируют завести в систему уже 40 процентов. А на будущее стоит задача довести этот показатель до 100 процентов.