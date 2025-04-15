197 детекторов видеоконтроля установят на дорогах в Новосибирске в 2025 году

В Новосибирской области продолжают развивать интеллектуальную транспортную систему, которая помогает снизить заторы на оживленных дорожных участках. Она уже работает на ключевых перекрестках областного центра. С помощью детекторов видеоконтроля операторам ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» в режиме реального времени передается информация о дорожной обстановке, за счет чего регулируются светофоры. Сейчас контролировать загруженность магистралей помогают 139 детекторов, но до конца года планируется установить еще 197 таких устройств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Кстати, детекторы оснащены искусственным интеллектом и помогают не только оценивать интенсивность движения, но еще и распознают ДТП и чрезвычайные ситуации, подсчитывают количество транспорта в кадре.
Количество детекторов будет продолжать расти. К концу 2026 года их в Новосибирске будет насчитываться уже 520: на правом берегу 263 и на левом берегу 257.
— Важно, чтобы у нас на каждом светофоре, на каждом перекрестке были детекторы, которые анализируют ситуацию на дороге и в дальнейшем позволят в автоматическом режиме регулировать светофорные объекты либо вызывать аварийную службу, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Развитие транспортной системы происходит в пять этапов. По итогам первого в текущем году в систему должны быть заведены и работать в автоматическом режиме 20 процентов всех светофоров. В следующем году планируют завести в систему уже 40 процентов. А на будущее стоит задача довести этот показатель до 100 процентов.