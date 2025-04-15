В новосибирской деревне умер 98-летний ветеран ВОВ

Известно, что Николай Иванович родился 16 декабря 1927 года. На войну он пошел, когда ему было 14 лет. Он трудился в колхозе, управлял лошадьми и быками, пахал плугом и сохой, сажал картошку, работал на сеялках, косил траву в лугах.