В новосибирской деревне умер 98-летний ветеран ВОВ

Известно, что Николай Иванович родился 16 декабря 1927 года. На войну он пошел, когда ему было 14 лет. Он трудился в колхозе, управлял лошадьми и быками, пахал плугом и сохой, сажал картошку, работал на сеялках, косил траву в лугах.
Николай Иванович был призван на войну, когда учился в 17-ой Калачинской снайперской школе, после её окончания был направлен в Татарскую артиллерийскую школу.
После того, когда закончилась война, ветеран стал заведующим сапёрным складом. Служба для снайпера и сапёра закончилась только в 1951 году. Спустя 5 лет Николай Иванович женился, позже у него с женой появилось четверо детей.
В родной деревне ветерана знал каждый. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».