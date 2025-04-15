Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирской деревне умер 98-летний ветеран ВОВ

Речь про уроженца Новосибирской области из Новогутово Николая Ивановича Блаженко.

Источник: Reuters

Известно, что Николай Иванович родился 16 декабря 1927 года. На войну он пошел, когда ему было 14 лет. Он трудился в колхозе, управлял лошадьми и быками, пахал плугом и сохой, сажал картошку, работал на сеялках, косил траву в лугах.

Николай Иванович был призван на войну, когда учился в 17-ой Калачинской снайперской школе, после её окончания был направлен в Татарскую артиллерийскую школу.

После того, когда закончилась война, ветеран стал заведующим сапёрным складом. Служба для снайпера и сапёра закончилась только в 1951 году. Спустя 5 лет Николай Иванович женился, позже у него с женой появилось четверо детей.

В родной деревне ветерана знал каждый. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».