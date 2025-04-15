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Россияне стали получать фейк-письма о попытках входа в аккаунт «Госуслуг»

Примечательно, что название аккаунта отправителя написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.

Источник: Аргументы и факты

В России участились случаи рассылки фальшивых писем, замаскированных под уведомления от портала «Госуслуги».

Пользователям поступают сообщения на электронную почту с информацией о якобы произведённом входе в их аккаунт с нового устройства. При этом в названии сервиса умышленно допущена ошибка — написано «Gos uslugi».

В письме также содержится настоятельный совет проверить параметры безопасности учетной записи и связаться с «техподдержкой» по указанному номеру телефона, который, как выясняется, является поддельным.

Напомним, как прежде пояснили в Минцифры, при подозрении на мошеннические действия доступ к разделам, связанным с налогами, пенсиями и льготами на портале, может быть временно ограничен на срок до 72 часов. По прошествии этого времени доступ восстанавливается, однако при необходимости ускоренного доступа граждане могут обратиться в центр обслуживания лично, предоставив паспорт и СНИЛС.

Кроме того, при подозрении на взлом остаются ограничения на вход в определённые сервисы — например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или воспользоваться приложением «Госключ».

Между тем телефонные мошенники выработали новую схему обмана: они получают доступ к сайту «Госуслуги» под предлогом установки сигнализации в доме.