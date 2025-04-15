Россияне стали получать фейк-письма о попытках входа в аккаунт «Госуслуг»

Напомним, как прежде пояснили в Минцифры, при подозрении на мошеннические действия доступ к разделам, связанным с налогами, пенсиями и льготами на портале, может быть временно ограничен на срок до 72 часов. По прошествии этого времени доступ восстанавливается, однако при необходимости ускоренного доступа граждане могут обратиться в центр обслуживания лично, предоставив паспорт и СНИЛС.