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В Омской области начнётся строительство нового моста

На возведение объекта планируют потратить 4,4 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

В Большереченском районе Омской области начнётся строительство моста через реку Чебаклинку. Проект и инженерно-изыскательские исследования были успешно одобрены специалистами государственной экспертизы.

На возведение моста власти планируют потратить 4,4 млн рублей. Эта сумма была определена в ходе торгов по поиску разработчика. В середине 2024 года администрация Чебаклинского поселения заключила контракт на подготовку базовой документации. Дочерняя компания «Омской проектной конторы» выступила второй стороной договора.

На следующем этапе специалисты выберут подходящий материал и конструктивное решение для моста из предложенных вариантов. После этого будет определён исполнитель, который займётся непосредственно строительством надводного сооружения.