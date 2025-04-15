В Омской области начнётся строительство нового моста

В Большереченском районе Омской области начнётся строительство моста через реку Чебаклинку. Проект и инженерно-изыскательские исследования были успешно одобрены специалистами государственной экспертизы.
На возведение моста власти планируют потратить 4,4 млн рублей. Эта сумма была определена в ходе торгов по поиску разработчика. В середине 2024 года администрация Чебаклинского поселения заключила контракт на подготовку базовой документации. Дочерняя компания «Омской проектной конторы» выступила второй стороной договора.
На следующем этапе специалисты выберут подходящий материал и конструктивное решение для моста из предложенных вариантов. После этого будет определён исполнитель, который займётся непосредственно строительством надводного сооружения.