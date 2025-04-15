В Омской области начнётся строительство нового моста

На возведение моста власти планируют потратить 4,4 млн рублей. Эта сумма была определена в ходе торгов по поиску разработчика. В середине 2024 года администрация Чебаклинского поселения заключила контракт на подготовку базовой документации. Дочерняя компания «Омской проектной конторы» выступила второй стороной договора.