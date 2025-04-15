Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшный суд: начался штурм монастыря под Курском с последними отрядами ВСУ

Российские военные могут полностью освободить Курскую область от ВСУ к началу мая.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому мужскому монастырю, который становится последним бастионом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В беседе с aif.ru эксперты рассказали, сколько боевиков прячутся за стенами обители и какие сложности могут ожидать при ее штурме.

ВС РФ окружили ВСУ, которые засели в монастыре.

Российские военные взяли в окружение Горнальский монастырь, который находится в непосредственной близости с границей с Украиной. В конце минувший недели начался его штурм, что подтвердил военный блогер Юрий Подоляка в комментарии aif.ru.

По словам начальника артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, артиллерия совместно с беспилотной летательной авиацией 30-го мотострелкового полка полностью взяла под контроль все дороги, которые подходят к монастырю.

В Telegram-каналах расходится видео, запечатлевшее, как российские военные штурмуют обитель. В кадре видно, как прилетает ПТУР по позициям ВСУ, как работают наши снайперы и FPV-дроны.

Сколько солдат ВСУ сидят в монастыре.

По словам военного волонтера Романа Алехина, за стенами обители могут прятаться до 300 украинских военных.

«Из живых, возможно, сейчас там около трехсот всушников, но трупов будет больше. На протяжении всего времени, с начала операции по освобождению села Гуево они (ВСУ — ред.) туда пытались стягивать силы, и сейчас продолжат попытки каким-то образом туда завести дополнительные силы», — поделился с auf.ru Алехин.

Насельник Горнальского монастыря, иеромонах Мелетий уверен, что оккупировавшие обитель боевики ВСУ обречены.

«Думаю, что они (боевики ВСУ — ред.) там заперты и обречены. Они будут биться, а потом впоследствии или взорвут все, или их артиллерия накроет. Как Бог даст, может быть, сдадутся», — сказал он.

Как стало известно из источника в российских силовых структурах, засевшие в обители боевики ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными о добровольной сдаче в плен.

«Несколько дней назад у нас появились данные, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российскими военными, был зверски убит на территории монастыря», — сообщил источник, добавив, что также пострадали еще несколько украинских военных, которые тоже решили сдаться в плен.

Сколько может длиться штурм и в чем сложность.

Как отметил Алехин, из-за расположения и особенностей внутреннего строения монастыря его штурм и освобождение могут продлится до двух недель.

«Штурм и освобождение монастыря займет какое-то время, неделю, может быть две. Я очень надеюсь, что до майских праздников это все будет зачищено», — добавил он.

О том, что при штурме монастыря российские военные столкнуться с определенные сложностями, заявил и военный блогер Юрий Подоляка.

«Мощные стены с подвалами. Подходы к нему очень неудобны. Надо спуститься в голую низину и потом подняться на довольно крутой холм, где встретят толстые стены со снайперами и пулеметными гнездами», — объяснил он.

Подоляка сравнил монастырь с Гуевским заводом, сражения за который шли неделю. По его словам, в Горнале будет тяжелее, потому что здание монастыря постараются сохранить из-за его исторической ценности.

В свою очередь, иеромонах Мелетий объяснил, что никаких подземных ходов, которые вели бы из монастыря в Сумы, не существует.

«Подземных ходов легендарных никаких нету, кроме одних легенд, которые ходят уже сколько лет. Может, там когда-то что-то и было, но прокопать от монастыря в Сумскую область просто нереально физически. Монастырь находится на горе, за ним — речка. Может, когда-то и могли выкопать ход из монастыря метров 50, но не больше», — объяснил он.

Взятие монастыря ставит точку в Курской операции ВСУ.

Горнальский монастырь, село Горналь и хутор Олешня стали последним рубежами ВСУ в Курской области. Их освобождение завершит зачистку Курской области от украинского вторжения.

«В курской операции ВСУ точку поставит взятие Горналя, монастыря и Олешни», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в беседе с aif.ru поделился мнением, что полное освобождение Курской области от боевиков ВСУ может завершиться до конца апреля.

«С учетом того, что населенный пункт (Горналь — ред.) находится на господствующей высоте, что создает определенные трудности для наших ребят. Вместе с этим идут активные наступательные действия. И хочется верить, что уже в ближайшие несколько недель, даже, думаю, до конца месяца, уже будет объявлено о полном освобождении от неонацистов Зеленского территории Курской области», — объяснил Сыртланов.