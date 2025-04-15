Страшный суд: начался штурм монастыря под Курском с последними отрядами ВСУ

«Подземных ходов легендарных никаких нету, кроме одних легенд, которые ходят уже сколько лет. Может, там когда-то что-то и было, но прокопать от монастыря в Сумскую область просто нереально физически. Монастырь находится на горе, за ним — речка. Может, когда-то и могли выкопать ход из монастыря метров 50, но не больше», — объяснил он.