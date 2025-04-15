Страшный суд: начался штурм монастыря под Курском с последними отрядами ВСУ

Российские военные взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому мужскому монастырю, который становится последним бастионом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В беседе с aif.ru эксперты рассказали, сколько боевиков прячутся за стенами обители и какие сложности могут ожидать при ее штурме.
ВС РФ окружили ВСУ, которые засели в монастыре.
Российские военные взяли в окружение Горнальский монастырь, который находится в непосредственной близости с границей с Украиной. В конце минувший недели начался его штурм, что подтвердил военный блогер Юрий Подоляка в комментарии aif.ru.
По словам начальника артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, артиллерия совместно с беспилотной летательной авиацией 30-го мотострелкового полка полностью взяла под контроль все дороги, которые подходят к монастырю.
В Telegram-каналах расходится видео, запечатлевшее, как российские военные штурмуют обитель. В кадре видно, как прилетает ПТУР по позициям ВСУ, как работают наши снайперы и FPV-дроны.
Сколько солдат ВСУ сидят в монастыре.
По словам военного волонтера Романа Алехина, за стенами обители могут прятаться до 300 украинских военных.
«Из живых, возможно, сейчас там около трехсот всушников, но трупов будет больше. На протяжении всего времени, с начала операции по освобождению села Гуево они (ВСУ — ред.) туда пытались стягивать силы, и сейчас продолжат попытки каким-то образом туда завести дополнительные силы», — поделился с auf.ru Алехин.
Насельник Горнальского монастыря, иеромонах Мелетий уверен, что оккупировавшие обитель боевики ВСУ обречены.
«Думаю, что они (боевики ВСУ — ред.) там заперты и обречены. Они будут биться, а потом впоследствии или взорвут все, или их артиллерия накроет. Как Бог даст, может быть, сдадутся», — сказал он.
Как стало известно из источника в российских силовых структурах, засевшие в обители боевики ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными о добровольной сдаче в плен.
«Несколько дней назад у нас появились данные, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российскими военными, был зверски убит на территории монастыря», — сообщил источник, добавив, что также пострадали еще несколько украинских военных, которые тоже решили сдаться в плен.
Сколько может длиться штурм и в чем сложность.
Как отметил Алехин, из-за расположения и особенностей внутреннего строения монастыря его штурм и освобождение могут продлится до двух недель.
«Штурм и освобождение монастыря займет какое-то время, неделю, может быть две. Я очень надеюсь, что до майских праздников это все будет зачищено», — добавил он.
О том, что при штурме монастыря российские военные столкнуться с определенные сложностями, заявил и военный блогер Юрий Подоляка.
«Мощные стены с подвалами. Подходы к нему очень неудобны. Надо спуститься в голую низину и потом подняться на довольно крутой холм, где встретят толстые стены со снайперами и пулеметными гнездами», — объяснил он.
Подоляка сравнил монастырь с Гуевским заводом, сражения за который шли неделю. По его словам, в Горнале будет тяжелее, потому что здание монастыря постараются сохранить из-за его исторической ценности.
В свою очередь, иеромонах Мелетий объяснил, что никаких подземных ходов, которые вели бы из монастыря в Сумы, не существует.
«Подземных ходов легендарных никаких нету, кроме одних легенд, которые ходят уже сколько лет. Может, там когда-то что-то и было, но прокопать от монастыря в Сумскую область просто нереально физически. Монастырь находится на горе, за ним — речка. Может, когда-то и могли выкопать ход из монастыря метров 50, но не больше», — объяснил он.
Взятие монастыря ставит точку в Курской операции ВСУ.
Горнальский монастырь, село Горналь и хутор Олешня стали последним рубежами ВСУ в Курской области. Их освобождение завершит зачистку Курской области от украинского вторжения.
«В курской операции ВСУ точку поставит взятие Горналя, монастыря и Олешни», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в беседе с aif.ru поделился мнением, что полное освобождение Курской области от боевиков ВСУ может завершиться до конца апреля.
«С учетом того, что населенный пункт (Горналь — ред.) находится на господствующей высоте, что создает определенные трудности для наших ребят. Вместе с этим идут активные наступательные действия. И хочется верить, что уже в ближайшие несколько недель, даже, думаю, до конца месяца, уже будет объявлено о полном освобождении от неонацистов Зеленского территории Курской области», — объяснил Сыртланов.