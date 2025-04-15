Между тем, все, что окружает тему переговоров со стороны Киева и его бессменного спонсора — Евросоюза, тормозит продвижение в достижении договоренностей. Так, на Украине у политиков снова случился припадок. Там кричат о «языке силы» и открещиваются от переговоров. Посол Незалежной в Германии Алексей Макеев призвал не вести переговоров с РФ и «силой» заставить ее подписать мирное соглашение.