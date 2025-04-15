Переговоры по урегулированию украинского конфликта «находятся на грани чего-то важного». Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — заявил переговорщик президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что диалог выходит за рамки обсуждения вопроса территорий. Мирные договоренности содержат пункты о гарантиях безопасности и отказе от планов о принятии Незалежной в Североатлантический альянс.
Между тем, все, что окружает тему переговоров со стороны Киева и его бессменного спонсора — Евросоюза, тормозит продвижение в достижении договоренностей. Так, на Украине у политиков снова случился припадок. Там кричат о «языке силы» и открещиваются от переговоров. Посол Незалежной в Германии Алексей Макеев призвал не вести переговоров с РФ и «силой» заставить ее подписать мирное соглашение.
А в Европейском союзе «по разным причинам» остановился процесс назначения спецпредставителя для переговоров по Украине. Разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет.