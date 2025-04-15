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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло около Комсомольска-на-Амуре

Недалеко от Комсомольска-на-Амуре зафиксировали подземные толчки.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение произошло в Хабаровском крае недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Об этом информирует ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«Эпицентр находился на глубине 9 км. По предварительным данным, его магнитуда составила 3,1», — сказано в релизе.

Землетрясение не вызвало разрушений, о пострадавших также не сообщается.

Подробнее о сейсмособытии, зафиксированом вблизи Комсомольска, читайте здесь на KP.RU.

Накануне в Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), первоначальная оценка в 6,4 балла была позже скорректирована в сторону уменьшения.

Также сообщалось, что в американском штате Калифорния на смену пожарам пришла новая беда: рядом с городом Сан-Диего на берегу Тихого океана случилось землетрясение магнитудой 5,2.

Напомним, в Кузбассе 13 апреля сейсмостанции зафиксировали землетрясение.