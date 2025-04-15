В Омске представили обновление для валидаторов в общественном транспорте

На совещании с участием руководителей транспортной отрасли специалисты АО «Пассажирсервис» презентовали обновлённое программное обеспечение для валидаторов, используемых при бесконтактной оплате проезда. Инициатива направлена на повышение надёжности и удобства оплаты в автобусах и маршрутках. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест через свой официальный телеграм-канал.
Система будет внедряться постепенно в тестовом режиме. Первые подробности об этапах реализации проекта станут известны сегодня, 15 апреля. Ожидается выступление директора департамента транспорта Вадима Кормильца, который также осветит вопросы организации перевозок в дни поминальных мероприятий и представит график запуска сезонных садовых маршрутов.