В Омске представили обновление для валидаторов в общественном транспорте

На совещании с участием руководителей транспортной отрасли специалисты АО «Пассажирсервис» презентовали обновлённое программное обеспечение для валидаторов, используемых при бесконтактной оплате проезда. Инициатива направлена на повышение надёжности и удобства оплаты в автобусах и маршрутках. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест через свой официальный телеграм-канал.