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В Омске представили обновление для валидаторов в общественном транспорте

В Омске представили новую технологическую разработку для городского общественного транспорта.

Источник: Freepik

На совещании с участием руководителей транспортной отрасли специалисты АО «Пассажирсервис» презентовали обновлённое программное обеспечение для валидаторов, используемых при бесконтактной оплате проезда. Инициатива направлена на повышение надёжности и удобства оплаты в автобусах и маршрутках. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест через свой официальный телеграм-канал.

Система будет внедряться постепенно в тестовом режиме. Первые подробности об этапах реализации проекта станут известны сегодня, 15 апреля. Ожидается выступление директора департамента транспорта Вадима Кормильца, который также осветит вопросы организации перевозок в дни поминальных мероприятий и представит график запуска сезонных садовых маршрутов.