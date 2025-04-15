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Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в мае

В мае в Казахстане отмечают сразу три праздника, поэтому жителей страны ждут дополнительные длинные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на государственный портал eGov.kz.

Так, 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана. В этом году праздник выпадает на четверг, поэтому предусмотрен лишь один выходной — 1 мая. 2 мая — пятница — рабочий день.

7 мая страна отмечает День защитника Отечества, а 9 мая — День Победы. В связи с первым праздником, согласно календарю праздников, казахстанцы будут отдыхать лишь один день — 7 мая, в среду. 8 мая указано рабочим днем.

В честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и и 11 мая — обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, — рабочий день.

Соответственно, дополнительными выходными в мае будут 1 мая, 7 мая и 9 мая.

Источник: egov.kz