Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в мае

Так, 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана. В этом году праздник выпадает на четверг, поэтому предусмотрен лишь один выходной — 1 мая. 2 мая — пятница — рабочий день.
7 мая страна отмечает День защитника Отечества, а 9 мая — День Победы. В связи с первым праздником, согласно календарю праздников, казахстанцы будут отдыхать лишь один день — 7 мая, в среду. 8 мая указано рабочим днем.
В честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и и 11 мая — обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, — рабочий день.
Соответственно, дополнительными выходными в мае будут 1 мая, 7 мая и 9 мая.