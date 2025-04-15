Ветерану Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин Иркутска»

Депутаты думы Иркутска поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Иркутска» ветерану Великой Отечественной войны Василию Дыгаю во время девятого внеочередного заседания представительного органа власти. Василий Дыгай — полковник в отставке — прошел всю Великую Отечественную войну, является кавалером Орденов «Отечественной войны» I и II степени, Орденов «Красной звезды» (дважды), пишет ИА IrkutskMedia.
Василий Филиппович Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В Красную Армию был призван в мае 1941 года. Изначально его зачислили в 545-й отдельный саперный батальон, позже он перешел в 5-ю гвардейскую стрелковую бригаду, затем служил в 110-й гвардейской дивизии. Участвовал в боях по освобождению Северного Кавказа, Краснодара, изгнании захватчиков с Таманского полуострова. Освобождал Румынию, Венгрию и Чехословакию.
За участие в войне Василий Филиппович награжден орденами Отечественной войны I и II степени, дважды орденом «Красной звезды», медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией».
После окончания войны остался на службе в 110-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была передислоцирована в Иркутск в конце 1945 года. За время службы получил звание полковника. В 1971 году ушел в отставку. Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Филиппович много лет занимался патриотическим воспитанием молодежи, возглавлял соответствующую комиссию при военкомате.