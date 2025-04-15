Ветерану Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин Иркутска»

Василий Филиппович Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В Красную Армию был призван в мае 1941 года. Изначально его зачислили в 545-й отдельный саперный батальон, позже он перешел в 5-ю гвардейскую стрелковую бригаду, затем служил в 110-й гвардейской дивизии. Участвовал в боях по освобождению Северного Кавказа, Краснодара, изгнании захватчиков с Таманского полуострова. Освобождал Румынию, Венгрию и Чехословакию.