В ТРЦ «Планета» в Перми пройдет плановая учебная эвакуация

Отмечается, что плановые эвакуации в торговом центре проводятся не реже двух раз в год. Целью тренировок является поддержание высокого уровня пожарной безопасности, повышение осведомленности персонала о правилах эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций и отработка инженерных систем.