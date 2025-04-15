В ТРЦ «Планета» в Перми пройдет плановая учебная эвакуация

Во вторник, 15 апреля, в торгово-развлекательном центре «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б в Перми пройдет плановая учебная эвакуация персонала. Учения будут проводиться с 8:00 до 9:00 часов, сообщили в пресс-службе торгового центра.
Мероприятие состоится в рамках пожарно-тактического занятия с участием подразделений МЧС Индустриального района. Во время тренировки будут продемонстрированы способы спасения людей и тушения пожаров с применением спецтехники, а также организация работы пожарно-спасательных подразделений.
Отмечается, что плановые эвакуации в торговом центре проводятся не реже двух раз в год. Целью тренировок является поддержание высокого уровня пожарной безопасности, повышение осведомленности персонала о правилах эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций и отработка инженерных систем.