Мамиашвили назвал бурей в стакане политизацию смены гражданств спортсменами

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал aif.ru ситуацию вокруг смены гражданства российскими спортсменами, отметив, что попытки придать этому политический оттенок являются искусственными.
«Как-то политизировать это бесполезно. Просто пытаются раскачать, создать бурю в стакане. Поэтому важно просто понимать ситуацию и адекватно на нее реагировать», — заявил Мамиашвили, подчеркнув, что смена гражданства чаще всего обусловлена личными амбициями спортсменов.
Кроме того, глава Федерации спортивной борьбы отметил, что российские спортсмены по-прежнему имеют возможность участвовать в международных соревнованиях. В частности, в теннисе российские атлеты не сталкиваются с ограничениями, несмотря на текущую политическую ситуацию.
«В том же теннисе. Они везде играют, пожалуйста. В том числе и никаких проблем не было им участвовать на Олимпийских играх», — добавил Мамиашвили.
Президент ФСБР заявил, что при оценке смены гражданства спортсменами РФ важно учитывать индивидуальные обстоятельства.