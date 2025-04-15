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The Sun: почти 70% англичан считают, что Великобритания «сломана»

Две трети опрошенных жителей Великобритании высказали мнение, что страна движется в неверном направлении.

Источник: Аргументы и факты

Почти 70% англичан считают, что Великобритания сломана, свидетельствуют результаты опроса, передает The Sun.

Респондентам задали вопрос: «Сломана ли Великобритания?». 68% опрошенных ответили утвердительно, 23% — отрицательно, еще 9% затруднились с ответом.

Две трети опрошенных высказали мнение, что страна движется в неверном направлении. 21% респондентов, наоборот, считают, что Великобритания на верном пути.

Исследовательский центр Survation проводил опрос с 11 по 13 апреля. В нем приняли участие 2032 совершеннолетних жителей Восточного Мидленда, Западного Мидленда, Хамбера, Йоркшира, Северо-Западной Англии и Северо-Восточной Англии.

Ранее сообщалось, что более 50% респондентов считают, что американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Британии.