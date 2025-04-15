В Омске выросли цены на картофель, помидоры и свёклу

Средний уровень цен в Омской области в марте 2025 года вырос на 0,7% по сравнению с февралём, а за год рост составил 11,5%, сообщает Омскстат. Особенно заметно подорожали продукты: свекла стала дороже на 11,6%, свежие помидоры — на 11%, картофель — на 10,7%, виноград — на 9%, лимоны — на 8,5%, а бананы — на 6,5%. Также увеличилась стоимость говядины (на 6,5%) и мороженой рыбы (на 6%).