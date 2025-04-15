На двух реках Башкирии поднялся уровень воды

Река Уфа в районе Шакши прибавила 57 см, текущий уровень 452 см (выход реки на пойму 830 см). На реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района уровень воды поднялся на 24 см, до 199 см (выход реки на пойму при 410 см). Данные в своем телеграм-канале опубликовал руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Уровень реки Сим в деревне Глуховский Иглинского района, напротив, опустился на 67 см, до 458 см (выход реки на пойму 550 см). Река Белая в селе Охлебинино Иглинского района убавила 58 см, текущий уровень 584 см (выход реки на пойму 800 см). Белая в Стерлитамаке уровень снизила на 30 см, до 276 см (выход реки на пойму 420 см).
Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское работает в транзитном режиме, Павловское — в режиме наполнения. На контроле спасателей остаются три ситуации в Уфе и Чишминском районе.