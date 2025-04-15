На двух реках Башкирии поднялся уровень воды

Река Уфа в районе Шакши прибавила 57 см, текущий уровень 452 см (выход реки на пойму 830 см). На реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района уровень воды поднялся на 24 см, до 199 см (выход реки на пойму при 410 см). Данные в своем телеграм-канале опубликовал руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.