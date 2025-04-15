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Минпросвещения установило, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание

Минпросвещения: Школьники 1−4 классов должны делать домашку 1−2 часа.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени должно уходить на выполнение домашнего задания у младших школьников в России. Документ, регламентирующий это, утвердило Минпросвещения.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — цитирует РИА Новости главу ведомства Сергея Кравцова.

Сообщается, что первоклассники должны работать над домашним заданием 1 час, ученики 2 и 3 классов -полтора часа, а в четвертом классе на это отводится 2 часа.

Изучаем санитарные нормы и выясняем, какое максимальное количество уроков допустимо в каждом классе здесь на KP.RU.

О программе «Школа России», которая стала преемником советского образования и сохранила его лучшие традиции, рассказываем здесь на KP.RU. «Школа России» нацелена на то, чтобы дети получили не только базовые знания, но и духовно-нравственное развитие. Учебные дисциплины воспитывают патриотизм, семейные ценности и любовь к природе.