Минпросвещения установило, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание

О программе «Школа России», которая стала преемником советского образования и сохранила его лучшие традиции, рассказываем здесь на KP.RU. «Школа России» нацелена на то, чтобы дети получили не только базовые знания, но и духовно-нравственное развитие. Учебные дисциплины воспитывают патриотизм, семейные ценности и любовь к природе.