Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года

Он отметил, что основное направление использования средств материнского капитала — это улучшение жилищных условий, этот вариант выбирают почти 70% россиян. Он включает в себя покупку жилья, строительство или реконструкцию частных домов и домов блокированной застройки (с 2024 года). Кроме того, деньги с сертификата можно использовать для оплаты первоначального взноса по ипотеке или основного долга по жилищному кредиту, а также при приобретении квартиры через долевое строительство.