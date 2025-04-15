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Омская мэрия предупредила о запрете на посещение парка имени 300-летия

На территории проведена обработка от клещей.

Источник: Om1 Омск

Мэрия сообщила, что на территории парка 300-летия Омска была проведена акарицидная обработка.

«Обработка проводилась профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и домашних животных при условии соблюдения рекомендаций после обработки», — рассказали в администрации.

В ведомстве попросили местных жителей воздержаться от посещения парка до 16 апреля. Это время необходимо для полного оседания препарата и его воздействия на клещей.

Напоминаем, что в Омской области уже активизировались клещи. С конца марта 2025 года они покусали 148 омичей, однако случаев инфекционных заболеваний пока не выявлено.