«К пыли привыкли, а к трухе не адаптировались»: во Владивостоке автобус рассыпается на ходу

Удобных альтернатив этому маршруту, позволяющему добраться с материковой части Владивостока в бухту Воевода на Русском острове и обратно, у пассажиров нет, кроме как добираться с пересадкой, пользуясь маршруткой № 29к, которая курсирует между посёлками острова Русский и на материк не выезжает. Но пересадки на острове сопряжены с некоторыми сложностями: из-за большого количества студентов (или, в зависимости от сезона, туристов) и недостаточного количества автобусов попасть в салон автобуса на промежуточной остановке бывает очень сложно. Есть ещё маршрут № 29б до причала бухты Боярин, но он сезонный.