«К пыли привыкли, а к трухе не адаптировались»: во Владивостоке автобус рассыпается на ходу

В социальных сетях распространяют информацию, что в салоне автобуса с потолка осыпается «труха», которая попадает в дыхательные пути, из-за чего во время поездки становится тяжело дышать. Также в салоне автобуса много пыли. Как пишет одна из пассажирок: «К пыли мы уже как-то привыкли, а вот к трухе ещё не адаптировались».
Удобных альтернатив этому маршруту, позволяющему добраться с материковой части Владивостока в бухту Воевода на Русском острове и обратно, у пассажиров нет, кроме как добираться с пересадкой, пользуясь маршруткой № 29к, которая курсирует между посёлками острова Русский и на материк не выезжает. Но пересадки на острове сопряжены с некоторыми сложностями: из-за большого количества студентов (или, в зависимости от сезона, туристов) и недостаточного количества автобусов попасть в салон автобуса на промежуточной остановке бывает очень сложно. Есть ещё маршрут № 29б до причала бухты Боярин, но он сезонный.
Маршрут № 29 обслуживает муниципальный перевозчик «ВОППАТ-1». Как отмечало местное издание «Новости VL.ru», этот маршрут «очень нелюбимый перевозчиками». За пределами Университетского проспекта дороги на острове плохие, грунтовые, и ежегодное грейдирование поездки не слишком скрашивает.
Отметим, что одно из требований к перевозчикам, осуществляющим автобусные перевозки во Владивостокском городском округе, по условиям контрактов является новизна автобусного парка — транспортные средства не старше 10 лет. Вероятно, у автобусов, вынужденных бороздить грунтовое бездорожье острова Русский, год идёт за два.