Россияне могут скорректировать свой трудовой стаж: В Соцфонде объяснили, как внести изменения

Пенсионеры могут проверить данные о своем трудовом стаже через портал госуслуг и исправить ошибки. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
Если в пенсионном счете отсутствует информация о периодах работы или указаны неверные данные, гражданин должен обратиться к работодателю. Тот уточнит или дополнит сведения в Соцфонде. Для этого на «Госуслугах» существует специальный сервис, позволяющий подать запрос на корректировку.
«Необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — передает РИА Новости рекомендацию.
Сотрудники Соцфонда после получения заявки помогут связаться с работодателем, его правопреемником или архивом, если компания закрылась.
Там напомнили, что актуальные данные о стаже, пенсионных коэффициентах и размере выплат доступны в личном кабинете. Информацию о накоплениях также можно найти в уведомлениях от Социального фонда.
Напомним, с апреля 2025 года началась ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%. Апрельская индексация социальных пенсий — это следствие роста прожиточного минимума пенсионера в России в 2024 году. Индексация поможет тем гражданам, которые не успели наработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.
Накануне член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о том, каким должен быть трудовой стаж у россиян для назначения страховой пенсии в 2025 году. Для этого нужно выполнить два ключевых условия. Для получения страховой пенсии необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, а также накопить не менее 30 пенсионных баллов.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями сообщил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. Он пояснил, что в феврале пенсия будет повышаться на величину инфляции за предыдущий год, а в апреле — в соответствии с ростом доходов Социального фонда.
Помимо прочего СРЗП готовит серию законодательных инициатив, направленных на изменение пенсионной системы. Среди предложений — повышение пенсионных выплат до уровня 40% от заработной платы.