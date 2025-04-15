Россияне могут скорректировать свой трудовой стаж: В Соцфонде объяснили, как внести изменения

Накануне член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о том, каким должен быть трудовой стаж у россиян для назначения страховой пенсии в 2025 году. Для этого нужно выполнить два ключевых условия. Для получения страховой пенсии необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, а также накопить не менее 30 пенсионных баллов.