На празднование 80-летия Победы в Москве приедут 17 зарубежных лидеров

К середине апреля подтверждено присутствие 17 зарубежных лидеров на торжествах в честь 80-летия Победы в Москве.
Отмечается, что среди высоких гостей будут руководители государств Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
Напомним, ранее сообщалось, что минимум 10 мировых лидеров подтвердили приезд на празднование 80-летия Победы. Среди них, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Индии Нарендра Моди и другие.
В конце прошлого года, когда подготовка к большому празднику только начиналась, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы, будет рада всем, кто приедет.