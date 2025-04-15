В Омской области раньше обычного активизировались змеи

Змея грелась в траве под деревом, наслаждаясь солнечным теплом. Об этом сообщили в паблике «Тара Сибирь. Уголок» соцсети «Вконтакте».
По словам очевидцев, пресмыкающееся вело себя спокойно и не проявляло агрессии. Однако стоит помнить, что гадюка — ядовитая змея, и при встрече с ней следует соблюдать осторожность: не приближаться, не пытаться поймать или потревожить.
В регионе это не первый случай появления змей вблизи населенных пунктов — с наступлением тепла они часто выползают погреться на солнце. Однако ранее пресмыкающиеся выползали значительно позже, соответственно, потому что тепло приходило не так рано, как в этом году.
В прошлые годы в Таре замечали гадюку практически в центре города. Несколько лет назад нашествие гадюк произошло в Саргатском районе, тогда змеи атаковали домашних животных.
Жителям Омской области стоит быть внимательными, особенно во время прогулок у воды и в лесопарковых зонах. Также не стоит путать гадюку с ужом — ведь последние безобидны и не ядовиты. Отличить ужа можно по желтым или оранжевым пятнам на голове.