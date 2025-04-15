С 15 апреля подорожал проезд в Перми и не только: сколько стоят билеты и проездные

Отметим, что с 15 апреля также подняли стоимость проезда на междугородних и пригородных маршрутах в Пермском крае: он подорожал на 15%. В краевом Минтрансе пояснили, что индексация является ежегодной и нужна для поддержания стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта. Размер индексации сформирован с учетом инфляции, роста цен на топливо, техобслуживание и обновление подвижного состава, отметили в ведомстве.