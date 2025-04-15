С 15 апреля подорожал проезд в Перми и не только: сколько стоят билеты и проездные

Пропорционально стоимости проезда подорожали и проездные. Так, безлимитный проездной на сутки в Перми стоит 150 рублей, на 15 дней — 1080 рублей, на месяц — 2040 рублей, на квартал — 5760, а на год — 15 600 рублей.
Для школьников, студентов и пенсионеров проездной на 30 поездок на 3 месяца составляет 840 рублей, безлимит на месяц для школьников — 840 рублей, а для студентов и пенсионеров на этот же срок — 1200 рублей.
Отметим, что с 15 апреля также подняли стоимость проезда на междугородних и пригородных маршрутах в Пермском крае: он подорожал на 15%. В краевом Минтрансе пояснили, что индексация является ежегодной и нужна для поддержания стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта. Размер индексации сформирован с учетом инфляции, роста цен на топливо, техобслуживание и обновление подвижного состава, отметили в ведомстве.
Напомним, с 15 апреля также отменили наличную оплату проезда в общественном транспорте Перми, заменив ее одноразовыми билетами за 57 рублей, которые можно купить в специальных пунктах, где продают транспортные карты.