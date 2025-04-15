Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: почти 70% британцев признали свою страну сломанной

Две трети граждан Великобритании считают, что страна движется в неверном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Без малого 70 процентов британцев ответили утвердительно на вопрос, считают ли они, что их страна сломана.

«Две трети считают, что “страна движется в неверном направлении”, и только 21% заявляет, что она на верном пути», — пишет издание Sun, комментируя данные проведенного исследовательским центром Survation.

В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних респондентов из пяти регионов.

Ранее политик Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани банкротства, а все способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.

Как Франция и Британия перебрасываются мигрантами как горячей картошкой, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что химическая промышленность Британии оказалась на грани гибели. Исчезновение химпрома в Британии угрожает не только экономике, но и качеству жизни людей.

Тем временем группа военных будет заниматься решением кризиса, связанного с забастовками мусорщиков в Бирмингеме в Великобритании.