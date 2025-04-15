Sun: почти 70% британцев признали свою страну сломанной

Без малого 70 процентов британцев ответили утвердительно на вопрос, считают ли они, что их страна сломана.
«Две трети считают, что “страна движется в неверном направлении”, и только 21% заявляет, что она на верном пути», — пишет издание Sun, комментируя данные проведенного исследовательским центром Survation.
В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних респондентов из пяти регионов.
Ранее политик Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани банкротства, а все способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.
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Также сообщалось, что химическая промышленность Британии оказалась на грани гибели. Исчезновение химпрома в Британии угрожает не только экономике, но и качеству жизни людей.
Тем временем группа военных будет заниматься решением кризиса, связанного с забастовками мусорщиков в Бирмингеме в Великобритании.