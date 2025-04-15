Дома не дождались жена и четверо детей: 38-летний сибиряк погиб в зоне спецоперации

15 апреля родственники, друзья и земляки проводят в последний путь Евгения Гладышева. Сибиряк погиб при выполнении боевых задач во время спецоперации на территории Украины. Жизнь рядового оборвалась 12 декабря 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Качугского района.
— Евгений Гладышев родился 5 мая 1986 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района, — рассказывают о бойце на малой родине. — Семья была многодетной, в которой царили традиции и тепло домашнего очага. Когда Евгению исполнился год, семья перебралась в деревню Тюменцева Качугского района, где и прошло его детство.
Окончив 9 классов, Евгений рано повзрослел. Причиной стала смерть отца. Ему пришлось быть опорой для своей матери, помогая ей в воспитании младших братьев и сестер. Судьба привела его в строительную сферу, также работал охранником в районной больнице.
В 2011 году мужчина встретил будущую жену. Он принял ее дочь, как родную. В браке у них родились еще трое детей — две дочери и сын.
В прошлом году Евгений заключил контракт с Минобороны России. Служил наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона.