Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дома не дождались жена и четверо детей: 38-летний сибиряк погиб в зоне спецоперации

С бойцом СВО из Качугского района Евгением Гладышевым простятся 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 апреля родственники, друзья и земляки проводят в последний путь Евгения Гладышева. Сибиряк погиб при выполнении боевых задач во время спецоперации на территории Украины. Жизнь рядового оборвалась 12 декабря 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Качугского района.

— Евгений Гладышев родился 5 мая 1986 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района, — рассказывают о бойце на малой родине. — Семья была многодетной, в которой царили традиции и тепло домашнего очага. Когда Евгению исполнился год, семья перебралась в деревню Тюменцева Качугского района, где и прошло его детство.

Окончив 9 классов, Евгений рано повзрослел. Причиной стала смерть отца. Ему пришлось быть опорой для своей матери, помогая ей в воспитании младших братьев и сестер. Судьба привела его в строительную сферу, также работал охранником в районной больнице.

В 2011 году мужчина встретил будущую жену. Он принял ее дочь, как родную. В браке у них родились еще трое детей — две дочери и сын.

В прошлом году Евгений заключил контракт с Минобороны России. Служил наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона.