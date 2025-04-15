Дома не дождались жена и четверо детей: 38-летний сибиряк погиб в зоне спецоперации

— Евгений Гладышев родился 5 мая 1986 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района, — рассказывают о бойце на малой родине. — Семья была многодетной, в которой царили традиции и тепло домашнего очага. Когда Евгению исполнился год, семья перебралась в деревню Тюменцева Качугского района, где и прошло его детство.