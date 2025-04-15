«Умру героем»: близкие рассказали, почему боец «Крым» не испугался смерти

Крымчанин Сергей Бекетов, погибший под Часовым Яром, ушел на СВО добровольцем. Он был сиротой и отправился на специальную военную операцию (СВО) 26 сентября 2024 года. В марте 2025-го в сети появилось видео последних секунд его жизни: раненый боец с усмешкой смотрит в лицо смерти, встречая смертельный удар украинского дрона.
Кто такой Сергей Бекетов с позывным «Крым».
Как рассказал в интервью aif.ru друг погибшего бойца, Сергей родился и вырос в Малореченском. Рано оставшись без родителей, он воспитывался в детском доме, а затем его опекуном стала тетя.
После воссоединения Крыма с Россией Бекетов столкнулся с бюрократическими трудностями: утрата украинского паспорта не позволяла ему быстро получить российское гражданство. Только спустя время ему удалось восстановить документы и оформить жилье, положенное сиротам. В Симферополе он получил квартиру, но, по словам собеседника aif.ru, позже переписал ее на свою племянницу.
С началом специальной военной операции Сергей твердо решил, что должен идти защищать Родину. Осенью 2024 года мужчина добровольно отправился на СВО.
«Он не раз говорил, что хочет на СВО, — вспоминает друг. — Был добрый, бескорыстный. Всегда помогал мне с детьми: водил их на море, покупал сладости, организовывал рыбалку и поездки в горы. Сергей вообще классный пацан был».
С 13 лет будущий защитник Родины сам зарабатывал себе на жизнь.
Марина, крестная Сергея Бекетова, рассказала aif.ru, каким человеком он был и с какими трудностями столкнулся в этой жизни.
Она подтвердила слова друга Сергея о том, что павший боец воспитывался в детском доме. По ее словам, он рано лишился родительской опеки — в девятилетнем возрасте его вместе с сестрой определили в детдом после лишения их матери родительских прав. Уже в 13 лет он сбежал из интерната и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь.
«Летом он подрабатывал — красил лодки, помогал рыбакам плести сети. Мой зять тогда и привел его в нашу семью. Это был мальчишка с голубыми глазами и открытой душой», — вспоминает женщина.
Несмотря на сложные обстоятельства, Сергей стремился получить профессию. Его отпускали из интерната на выходные, чтобы он мог учиться. Он окончил строительный лицей по специальности плиточника.
«У него были золотые руки: механика, сварка, сантехника — все делал отлично. Но самое главное — он был добрым, чутким и отзывчивым человеком», — рассказала Марина.
«Он говорил, что умрет героем».
Сергей Бекетов с самого начала специальной военной операции заявил близким о своем решении идти на фронт, считая защиту Родины своим призванием. По словам его крестной, он был уверен, что не должен допустить, чтобы украниская агрессия распространилась на Крым.
«Он говорил: “Не могу допустить, чтобы в Крыму была война”. Любил жизнь, детей… Но считал службу своим делом. Часто повторял: “Служба — это мое. Пойду воевать. Умру героем”», — поделилась воспоминания с aif.ru Марина.
Как в Крыму прощались с бойцом Сергеем Бекетовым.
В беседе с aif.ru Марина также рассказала, что прощание с Сергеем прошло в родном селе в атмосфере скорби и поддержки близких людей о односельчан.
«Народу было очень много. Услышав страшную новость, все надеялись, что это ошибка, но, увы… “- поделилась женщина.
Она также отметила, что Сергея хорошо знали сразу в четырех селах Алуштинского района — за добрые поступки, отзывчивость и помощь, которую он оказывал односельчанам. По словам Марины, в организации прощания большую поддержку оказали местные волонтеры, за что семья погибшего выразила им особую благодарность.
«Администрация помогла с поиском места для захоронения. Слова поддержки от местных властей тоже были — спасибо им. Нам без них не обойтись. Я также благодарна односельчанам. В такие трудные события так не хватает добрых слов…», — отметила она.
Сергей Бекетов погиб 22 марта 2025 года в Донецкой Народной Республике, защищая Родину. По словам главы Алушты Галинв Огневой, он был добрым, отзывчивым и надежным человеком, настоящим патриотом, который по зову сердца отправился на СВО и отдал жизнь ради будущего своей страны.