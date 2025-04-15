«Умру героем»: близкие рассказали, почему боец «Крым» не испугался смерти

Она подтвердила слова друга Сергея о том, что павший боец воспитывался в детском доме. По ее словам, он рано лишился родительской опеки — в девятилетнем возрасте его вместе с сестрой определили в детдом после лишения их матери родительских прав. Уже в 13 лет он сбежал из интерната и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь.