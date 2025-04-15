ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ПромТрансБанк»

Основанием для отзыва лицензии стали многократные нарушения «ПромТрансБанк» законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка. В последние 12 месяцев регулятор применял к банку различные меры, включая ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, Банк ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.