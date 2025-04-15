В Кыргызстане произошло землетрясение

Как сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований, это произошло 14 апреля 2025 г. в 22 час 11 мин 22 сек по времени Астаны.
Очаг располагался на территории Ошской области, в двух километрах от села Кызыл-Кыштак. Толчки ощущались и в Узбекистане. Сведений о жертвах и пострадавших нет.
Накануне 14 апреля землетрясение произошло в Таджикистане, толчки ощущались и несколькими днями ранее. Магнитуда — 4,5 балла.
Первая волна прокатилась 13 апреля, в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок. В селе Раштского района Таджикистана обрушилась стена жилого дома из-за землетрясения, которая и привела к его гибели.