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В Кыргызстане произошло землетрясение

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. В Кыргызстане произошло землетрясение.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований, это произошло 14 апреля 2025 г. в 22 час 11 мин 22 сек по времени Астаны.

Очаг располагался на территории Ошской области, в двух километрах от села Кызыл-Кыштак. Толчки ощущались и в Узбекистане. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

Накануне 14 апреля землетрясение произошло в Таджикистане, толчки ощущались и несколькими днями ранее. Магнитуда — 4,5 балла.

Первая волна прокатилась 13 апреля, в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок. В селе Раштского района Таджикистана обрушилась стена жилого дома из-за землетрясения, которая и привела к его гибели.