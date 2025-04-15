Минюст предложил расширить полномочия сотрудников ФСИН по применению оружия

Согласно тексту инициативы, сотрудники ФСИН смогут использовать силу, специальные средства и оружие не только в учреждениях или при их охране, но и в случае розыска осуждённых, совершивших побег, в месте их обнаружения. Поправки призваны расширить правовую базу для действий сотрудников в таких ситуациях.