Минюст предложил расширить полномочия сотрудников ФСИН по применению оружия

Минюст России предложил расширить полномочия сотрудников ФСИН, разрешив им применять огнестрельное оружие при поиске лиц, сбежавших из мест заключения. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений к закону «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», с которым ознакомился ТАСС.
Согласно тексту инициативы, сотрудники ФСИН смогут использовать силу, специальные средства и оружие не только в учреждениях или при их охране, но и в случае розыска осуждённых, совершивших побег, в месте их обнаружения. Поправки призваны расширить правовую базу для действий сотрудников в таких ситуациях.
На сегодняшний день использование оружия разрешено только в ограниченных случаях — на территории колоний и СИЗО, а также при сопровождении заключённых и предотвращении побегов. Нововведение позволит действовать более гибко и оперативно за пределами указанных объектов.
Ранее Минюст России предложил скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам экономических преступлений.