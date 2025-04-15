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Мамиашвили: удержание спортсменов в РФ требует системной работы с тренерами

Мамиашвили добавил, что при оценке смены гражданства российскими спортсменами важно учитывать индивидуальные обстоятельства.

Источник: Аргументы и факты

Чтобы российские спортсмены не меняли гражданство, необходимо системно работать с тренерами и регионами, такое мнение в диалоге с aif.ru озвучил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Это серьезная работа с тренерами, с территориями и понимание своей личной ответственности», — заявил Мамиашвили, отметив, что важно, чтобы спортсмены осознавали свои обязательства перед страной.

Ранее президент ФСБР также затронул проблему политизации темы смены гражданства среди российских спортсменов, заявив, что это «буря в стакане», не имеющая серьезного значения.

Также Михаил Мамиашвили заявлял, что желание избежать высокой конкуренции не может считаться уважительной причиной российских спортсменов для выступления за другую страну.