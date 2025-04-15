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14 миллиардов направлено на ремонт свердловских дорог по нацпроекту

В текущем году в Свердловской области на реализацию дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено почти 14 млрд рублей.

В текущем году в Свердловской области на реализацию дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено почти 14 млрд рублей. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

«На мероприятия регионального проекта “Региональная и местная дорожная сеть”, который является основной частью нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, предусмотрено 13,8 миллиарда рублей, в том числе 7,5 миллиарда — это средства федерального бюджета, 6,1 миллиарда — это средства областного бюджета и 89 миллионов рублей — это средства местных бюджетов», — сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая.

Запланированы работы на 86 объектах. Ремонтировать будут 24 участка региональной дорожной сети, 16 — приведут к нормативу. Их общая протяженность составит около 257 километров. Планируется привести к нормативу 23 искусственных сооружения.

В работе пять капиталоемких объектов: завершение реконструкции путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле, реконструкция мостов через реки Поломка, Ржавец, Татарка, Тегень.

«МК-Урал» ранее писал, что трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос и капитально отремонтируют. Работы планируют завершить до конца 2026 года. Об этом по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

К тому же сроку, по его словам, будет завершено строительство обхода Богдановича.