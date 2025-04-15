14 миллиардов направлено на ремонт свердловских дорог по нацпроекту

«На мероприятия регионального проекта “Региональная и местная дорожная сеть”, который является основной частью нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, предусмотрено 13,8 миллиарда рублей, в том числе 7,5 миллиарда — это средства федерального бюджета, 6,1 миллиарда — это средства областного бюджета и 89 миллионов рублей — это средства местных бюджетов», — сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая.