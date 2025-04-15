Что нельзя делать на середину Страстной недели 2025: 10 запретов на Великую среду 16 апреля

У наших славянских предков было несколько традиций и обычаев на Страстную среду. В этот день нужно было продолжать нелёгкое дело уборки избы к Пасхе. Вынести мусор, протереть пыль, помыть полы, вычистить печку — всё это нужно было сделать даже не к воскресенью, а к пятнице. Кроме того, в Великую среду тоже актуальна традиция мытья скота талой водой. А в Беларуси вечером на Страстную нужно было положить под крышу хлеб, соль и мыло. Успеть нужно было именно в среду: завтра уже Чистый четверг, совсем другой праздник. В четверг ещё до восхода солнца надо было помыться этим мылом, хлеб использовали как приманку для скота, а соль защищала от сглаза.