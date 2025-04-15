ТАСС: европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду

Ряд влиятельных европейских государств активно выступают против возвращения России к участию в Олимпийских играх, несмотря на то, что внутри Международного олимпийского комитета (МОК) уже ведутся неофициальные обсуждения на эту тему. Об этом сообщил ТАСС осведомлённый источник.
По словам собеседника агентства, вопрос допуска российских спортсменов обсуждается в кулуарах МОК, но на пути к возможному возвращению стоит жёсткая позиция ряда европейских стран. Эти государства демонстрируют наибольшую непримиримость в вопросе участия России в олимпийском движении.
Источник подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных заявлений, тема будущего участия России в Олимпиаде остается актуальной и вызывает широкий резонанс внутри организации.
Ранее министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев дал 99%, что сборная России станет полноправным участником Олимпийских игр в 2028 году.