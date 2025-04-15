ТАСС: европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду

Ряд влиятельных европейских государств активно выступают против возвращения России к участию в Олимпийских играх, несмотря на то, что внутри Международного олимпийского комитета (МОК) уже ведутся неофициальные обсуждения на эту тему. Об этом сообщил ТАСС осведомлённый источник.