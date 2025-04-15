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Нападающий «Монреаля» Демидов дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ

8 апреля Иван Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем».

Источник: Аргументы и факты

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреалем» и «Чикаго» (3:4 Б) Иван Демидов, нападающий «Монреаля», отметился одним голом и одной результативной передачей.

Для 19-летнего российского хоккеиста это был дебютный матч в НХЛ. Демидов стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, который смог набрать 2 очка в своём первом матче в НХЛ. За всю историю «Канадиенс» это второй подобный случай. Первым был Пётр Свобода в 1984 году.

8 апреля Демидов подписал контракт новичка с «Монреалем», который выбрал его под пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.