Нападающий «Монреаля» Демидов дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ

Для 19-летнего российского хоккеиста это был дебютный матч в НХЛ. Демидов стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, который смог набрать 2 очка в своём первом матче в НХЛ. За всю историю «Канадиенс» это второй подобный случай. Первым был Пётр Свобода в 1984 году.