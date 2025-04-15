Утренний туман и до +23°С ожидается в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Бресте во вторник будет переменная облачность, в белорусской столице — без дождей, а в Бресте есть небольшая вероятность осадков — 10−15%. В этих городах сегодня воздух прогреется до +19…+21°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Витебске и Могилеве также прогнозируется переменная облачность. В городе на Двине вероятность осадков составляет 5−10%, а в Могилеве дождей не будет. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +17…+19°C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Гродно ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +20…+22°C. В городе на Немане установится сегодня переменная облачность и будет без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Народные приметы на 15 апреля
15 апреля православные чтят память преподобного Тита Чудотворца. В народе он получил прозвище «Ледолом» из-за того, что в этот день реки и озера окончательно освобождались ото льда.
Народные приметы:
- если в этот день река выйдет из берегов, значит, будет бурный рост трав и ранний сенокос;
- лед на озерах и реках уходит под воду — год будет трудным;
- птицы журавлиным клином тянутся к югу — ожидается неблагополучный и неурожайный год;
- вороны кружат высоко в небе — погода порадует солнцем и ясностью;
- если журавли направляются на север, значит, тепло приближается, а если на юг — стоит ждать похолодания и частых ветров;
- тетерева уходят ночевать вглубь леса — возможны дожди и сильные ветры;
- карканье вороны сулит ненастье и беду;
- галки и вороны скапливаются — к приближению ненастной погоды;
- щебетание воробьев с утра — знак солнечного дня;
- голуби воркуют — к потеплению.