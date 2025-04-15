Утренний туман и до +23°С ожидается в Беларуси во вторник

В Минске и Бресте во вторник будет переменная облачность, в белорусской столице — без дождей, а в Бресте есть небольшая вероятность осадков — 10−15%. В этих городах сегодня воздух прогреется до +19…+21°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.