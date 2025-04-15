Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утренний туман и до +23°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси во вторник не ожидается, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Бресте во вторник будет переменная облачность, в белорусской столице — без дождей, а в Бресте есть небольшая вероятность осадков — 10−15%. В этих городах сегодня воздух прогреется до +19…+21°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

В Витебске и Могилеве также прогнозируется переменная облачность. В городе на Двине вероятность осадков составляет 5−10%, а в Могилеве дождей не будет. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

В Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +17…+19°C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.

В Гродно ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +20…+22°C. В городе на Немане установится сегодня переменная облачность и будет без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

Народные приметы на 15 апреля

15 апреля православные чтят память преподобного Тита Чудотворца. В народе он получил прозвище «Ледолом» из-за того, что в этот день реки и озера окончательно освобождались ото льда.

Народные приметы:

  • если в этот день река выйдет из берегов, значит, будет бурный рост трав и ранний сенокос;
  • лед на озерах и реках уходит под воду — год будет трудным;
  • птицы журавлиным клином тянутся к югу — ожидается неблагополучный и неурожайный год;
  • вороны кружат высоко в небе — погода порадует солнцем и ясностью;
  • если журавли направляются на север, значит, тепло приближается, а если на юг — стоит ждать похолодания и частых ветров;
  • тетерева уходят ночевать вглубь леса — возможны дожди и сильные ветры;
  • карканье вороны сулит ненастье и беду;
  • галки и вороны скапливаются — к приближению ненастной погоды;
  • щебетание воробьев с утра — знак солнечного дня;
  • голуби воркуют — к потеплению.