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На трех автобусных остановках в Уфе установят новые павильоны

На трех остановках в Уфе установят новые павильоны, сообщает Финансовое управление столицы. На эти цели направят 1,4 млн рублей.

Источник: gorodufa.ru

В списке объектов к обновлению:

— «Торговый центр “Радуга”»;

— «ОАО “Башмебель”»;

— «Железобетонный завод» (обе стороны);

Контракт заключит Управление транспорта и связи. Подрядчик получит средства на поставку и установку.