На трех автобусных остановках в Уфе установят новые павильоны

В списке объектов к обновлению:
— «Торговый центр “Радуга”»;
— «ОАО “Башмебель”»;
— «Железобетонный завод» (обе стороны);
Контракт заключит Управление транспорта и связи. Подрядчик получит средства на поставку и установку.
На трех остановках в Уфе установят новые павильоны, сообщает Финансовое управление столицы. На эти цели направят 1,4 млн рублей.
В списке объектов к обновлению:
— «Торговый центр “Радуга”»;
— «ОАО “Башмебель”»;
— «Железобетонный завод» (обе стороны);
Контракт заключит Управление транспорта и связи. Подрядчик получит средства на поставку и установку.