Невеста умершего актера Алферова рассказала о его подозрительном окружении

«Он был в реанимации, два дня связи не было. Сначала думала, что ему просто там телефон не дают. 15 марта начала писать знакомым. И его бывшая сожительница мне ответила, что он умер. Оказалось, что ей написала некая Мишева Анастасия, которая и отвезла его в больницу. Дескать, телефон заблокировался, она никого близких не знала, нашла, что общий аккаунт в соцсетях у Володи с его бывшей и сообщила ей», — добавила Щепеткова.