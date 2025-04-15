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Невеста умершего актера Алферова рассказала о его подозрительном окружении

О его смерти близкие узнали спустя несколько дней.

Источник: Аргументы и факты

Актера Владимира Алферова в последние годы окружали подозрительные люди. Как отметила в беседе с aif.ru его невеста Людмила Щепеткова, она подозревает, что его смерть может быть криминальной.

«Около него крутились какие-то странные люди, беженцы с Украины. Эта женщина какая-то, которая его водила сдавать кровь, делать МРТ неофициально, когда, якобы, диагностировали рак. Кончилось тем, что потом ничего и не стало. Сказали, что ошиблись. Кто-то ему супчики носил… Что-то вообще все непонятное происходило», — рассказала она.

Незадолго до смерти Алферов попал в больницу, о чем сообщил своей невесте.

«Он был в реанимации, два дня связи не было. Сначала думала, что ему просто там телефон не дают. 15 марта начала писать знакомым. И его бывшая сожительница мне ответила, что он умер. Оказалось, что ей написала некая Мишева Анастасия, которая и отвезла его в больницу. Дескать, телефон заблокировался, она никого близких не знала, нашла, что общий аккаунт в соцсетях у Володи с его бывшей и сообщила ей», — добавила Щепеткова.

Она отметила, что квартиру освободили буквально через два часа, ограбив Алферова после его смерти. По словам Щепетковой, он не бедствовал и имел немало ценных вещей.

Актер Владимир Алферов, снимавшийся в в «Солнечном ударе», «Черных кошках», «Тайнах тёмной комнаты» и других картинах, умер 13 марта. Его тело до сих пор не похоронено.