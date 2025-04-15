Национальные орнаменты украсят форму военных на Параде Победы в Астане

Мастерицы заняты пошивом специальной парадной формы для военнослужащих. Особое внимание уделено элементам с национальным орнаментом. Это решение призвано подчеркнуть дух Победы, гармонично соединяя традиции и современный облик военнослужащих Национальной гвардии, сообщила пресс-служба.
Форма шьется из специальной качественной ткани с учетом военных стандартов. Она не только придаст торжественности мероприятию, но и подчеркнет строгость и собранность внешнего вида военнослужащих.
По словам специалистов швейного цеха, каждая модель формы создается по индивидуальным меркам, с учётом особенностей телосложения бойца, чтобы обеспечить максимальное удобство и презентабельный вид.
Военная форма — это важная часть, отражающая внутреннюю дисциплину, боевой дух и чувство гордости военнослужащего. Поэтому мы уделяем особое внимание каждой строчке, качеству ткани и гармонии всех элементов.
К слову, в Казахстане действуют порядка 30 швейных мастерских Национальной гвардии, в которых служат более 40 военнослужащих.
В Параде Победы 7 мая примут участие более 400 военнослужащих Нацгвардии. В торжественном марше будут задействованы две парадные группы — из военнослужащих патрульно-постовой службы и бойцов спецподразделения «Бүркіт». Кроме того, 30 военнослужащих войск правопорядка в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана будут сопровождать парад музыкальным исполнением.