Национальные орнаменты украсят форму военных на Параде Победы в Астане

В Параде Победы 7 мая примут участие более 400 военнослужащих Нацгвардии. В торжественном марше будут задействованы две парадные группы — из военнослужащих патрульно-постовой службы и бойцов спецподразделения «Бүркіт». Кроме того, 30 военнослужащих войск правопорядка в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана будут сопровождать парад музыкальным исполнением.