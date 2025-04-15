ВСУ 15 апреля атаковали Россию 115 беспилотниками

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 115 дронов ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего пострадала Курская область, где в результате атаки дронов на жилые дома вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие.