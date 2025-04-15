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ВСУ 15 апреля атаковали Россию 115 беспилотниками

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 115 дронов ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего пострадала Курская область, где в результате атаки дронов на жилые дома вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие.

Срочная новость.

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 115 дронов ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего пострадала Курская область, где в результате атаки дронов на жилые дома вспыхнули пожары, есть погибшие и пострадавшие.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что над Курской областью сбили 109 дронов, над Воронежской — три, а над Московкой, Орловской и Брянской областями — по одному БПЛА.