Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка

Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объёмах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Кроме того, Промтрансбанк допускал многочисленные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки.