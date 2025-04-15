В Иркутске зафиксирован рост цен на топливо

Однако есть автомобильные заправочные станции, где цены не изменились. К примеру, АИ-92 — 56,9 рублей, АИ-95 — 60,2 рублей, АИ-100 — 84,6 рублей, дизель — 75,2 рублей за литр. А на некоторых АЗС произошли незначительные изменения: АИ-92 подорожал на 10 копеек и стоит теперь 56,88 рублей, АИ-95 также подорожал на 10 копеек — до 60,2 рублей. АИ-100 немного подешевел — до 82,1 рублей. Цена на дизель также выросла на 10 копеек и составляет 75,2 рубля за литр.