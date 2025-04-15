«Где мои дети»: мать-убийца поставила в тупик психиатров и следователей

В Канске Красноярского края мать зарубила топором троих своих детей, которым было 7 месяцев, 4 года и 8 лет. После убийства она побежала к родителям и все рассказала. Как выяснилось позже, до этого женщина обращалась за помощью к психиатру, а сама семья находилась на профилактическом учете за избиение ребенка. В разговоре с aif.ru представители Следственного комитета и врач-психиатр рассказали, как произошла страшная трагедия, а также из-за чего она могла случиться.