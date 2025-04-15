«Где мои дети»: мать-убийца поставила в тупик психиатров и следователей

В Канске Красноярского края мать зарубила топором троих своих детей, которым было 7 месяцев, 4 года и 8 лет. После убийства она побежала к родителям и все рассказала. Как выяснилось позже, до этого женщина обращалась за помощью к психиатру, а сама семья находилась на профилактическом учете за избиение ребенка. В разговоре с aif.ru представители Следственного комитета и врач-психиатр рассказали, как произошла страшная трагедия, а также из-за чего она могла случиться.
Оставила в живых одного из четверых детей.
Единственным выжившим ребенком в страшной трагедии стал 7-летний мальчик. При этом, как рассказала aif.ru старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и сми) ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова, он находился в том же доме, где произошло убийство его братьев и сестры. По ее словам, он не видел происходящее, так как мог быть в другом помещении.
«Потом женщина забрала мальчика и пошла к своим родителям, которым рассказала о произошедшем. Ее отец пошел в дом и обнаружил там детей, после чего вызвал полицию», — сказала собеседница издания.
После избиения старшего сына семью поставили на учет.
В декабре 2024 года семью поставили на профилактический учет после того, как стало известно об избиении мужем женщины-убийцы 7-летнего ребенка, которой остался жив в результате трагедии. Синяки на теле мальчика увидели в школе, сотрудники которой доложили о произошедшем в компетентные органы. Арбузова заявила aif.ru, что семью в скором времени планировали снимать с учета.
«Ранее мужчина судим не был, привлекался только к административной ответственности за нанесение побоев ребенку», — рассказала собеседница издания.
Она также добавила, что мужчина работает в коммерческой компании сборщиком медицинских отходов. А в момент убийства он находился на работе.
Шизофрения или послеродовая депрессия?
Зарубившая трех своих детей женщина в 2019 году обращалась в Красноярский краевой психоневрологический диспансер. Как поясняли aif.ru в региональном СКР, она страдает психическим расстройством.
Арбузова отметила в беседе с aif.ru, что женщина после убийства говорила бессмысленные фразы. Кроме того, она спрашивала: «где мои дети?».
«Предварительно, у женщины признаков опьянения нет. Она нормально двигается, однако говорит бессмысленно. Вероятно, у нее случилось психическое расстройство, чем оно было вызвано, пока неясно», — сказала представительница регионального СК РФ.
Психиатр Ольга Бухановская заявила aif.ru, что у женщины в послеродовом периоде могло произойти обострение основного заболевания — шизофрении.
«Возможно, у нее было обострение в послеродовом периоде, и определенные действия были совершены именно в этот момент», — подчеркнула Бухановская.
Сообщается, что подозреваемая с октября 2024 года состоит на учете у психиатра. Ей была диагностирована параноидная шизофрения.
В понедельник, 14 апреля, в Канске 29-летняя женщина зарубила топором своих детей — 4-летнюю дочь и двух сыновей — 8 лет и 7 месяцев. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении матери погибших по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Женщина задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств произошедшего.