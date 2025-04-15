Немецкие танки Leopard 2 крайне неудачно показывают себя в зоне проведения украинского конфликта. А из-за уязвимости перед российскими дронами ВСУ используют дорогую технику в качестве артиллерии. Об этом со ссылкой на секретную стенограмму встречи военного атташе Германии, который работает в Киеве, с солдатами бундесвера сообщает Telegraph.
Немецкие танки используют ограниченно из-за российских дронов, ремонтировать сложные Leopard 2 непосредственно на передовой невозможно. Потому для ремонта и обслуживания технику гонят на запад Украины или в Польшу. Так что боевики Зеленского чаще используют «немецких кошек» как артиллерию.
Есть проблемы у ВСУ и с другой немецкой техникой. Но даже с надежными системами возникают проблемы — к постоянно не хватает боеприпасов.
В Китае ранее обратили внимание на то, что модернизированные танки Т-80БВМ ВС России в ходе спецоперации на Украине доказали свое превосходство над немецкими танками Leopard-2. Отмечается, что обновленный Т-80БВМ получил газотурбинную силовую установку, что обеспечило ему отличную проходимость. Благодаря новому двигателю российский танк лучше контролирует ситуацию на поле боя и оказался эффективнее немецких «Леопардов».
Еще в 2023 году на Западе были вынуждены признать, что российские подразделения уничтожили почти пятую часть всех немецких танков Leopard 2, переданных Киеву.