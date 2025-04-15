Танки Leopard 2 потерпели фиаско на поле боя: что не так с «немецкими кошками»

В Китае ранее обратили внимание на то, что модернизированные танки Т-80БВМ ВС России в ходе спецоперации на Украине доказали свое превосходство над немецкими танками Leopard-2. Отмечается, что обновленный Т-80БВМ получил газотурбинную силовую установку, что обеспечило ему отличную проходимость. Благодаря новому двигателю российский танк лучше контролирует ситуацию на поле боя и оказался эффективнее немецких «Леопардов».