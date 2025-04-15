Губернатор Демешин в Амурске запустил линию АГМК и провёл приём граждан

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в конце прошлой недели принял участие в запуске второй линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК-2). Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», новое производство перерабатывает золотосодержащие руды двойной упорности, не имеющие аналогов в мире. Запуск позволит компании «Полиметалл» стать лидером в области переработки сложных руд в России.
АГМК-2 увеличит производство золота до 25−30 тонн в год, перерабатывая концентраты с месторождений Якутии, Чукотки и Красноярского края. Это сократит зависимость от экспорта полуфабрикатов и обеспечит переработку 60% упорных руд в структуре запасов компании.
Инвестиции в проект превысили 60 млрд рублей, включая льготное финансирование ВЭБ.РФ. Запуск создал 600 новых рабочих мест, увеличив общую численность сотрудников до 1100. Большинство из них — местные жители.
АГМК, запущенный в 2012 году, стал первым в России предприятием с технологией высокотемпературного автоклавного выщелачивания. Модернизация 2018 года увеличила объем переработки до 180−200 тыс. тонн концентрата в год. Проект АГМК-2 начался в 2019 году.
Также Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Амурске, в ходе которой Евгений Гаподченко, участник СВО и программы «Герои Vостока», предложил создать центр военно-спортивной подготовки для социальной реабилитации ветеранов, координации общественных организаций и военно-патриотического воспитания молодежи. В центре планируется занятия по физической подготовке, кудо, тактической медицине и другим дисциплинам. Гаподченко попросил передать здание техникума. Губернатор поддержал идею, отметив важность духовного воспитания, и поручил профильным министрам передать помещение муниципалитету.
Татьяна Шумилова обратилась с вопросом об открытии автовокзала в Амурске, так как текущее здание было продано из-за долгов. Губернатор поставил задачу главе района организовать ремонт и оборудование нового автовокзала к осени.
Наталья Куловерова подняла вопрос о неработающих лифтах в Эльбанской больнице. Губернатор поручил минздраву заменить лифты до конца года и проверить состояние лифтов в других медучреждениях.
Регулярные визиты в различные районы и городские округа позволяют главе региона быть в курсе насущных проблем жителей и оперативно их решать. Дмитрий Демешин, известный своей требовательностью, ставит перед подчинёнными чёткие задачи с определёнными сроками и строго контролирует их выполнение. Однако, несмотря на свою занятость, губернатор старается найти время для общения с людьми — будь то личный приём, встреча с населением или коллективом предприятия.