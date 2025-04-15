Губернатор Демешин в Амурске запустил линию АГМК и провёл приём граждан

Регулярные визиты в различные районы и городские округа позволяют главе региона быть в курсе насущных проблем жителей и оперативно их решать. Дмитрий Демешин, известный своей требовательностью, ставит перед подчинёнными чёткие задачи с определёнными сроками и строго контролирует их выполнение. Однако, несмотря на свою занятость, губернатор старается найти время для общения с людьми — будь то личный приём, встреча с населением или коллективом предприятия.