В Челябинске пьяный неадекват несколько раз ударил ножом 11-летнего ребёнка

Инцидент произошёл вечером во вторник, 14 апреля. 37-летний мужчина был пьян. Согласно данным следствия, что во дворе одного из домов по улице Дегтярёва подозреваемый по каким-то причинам захотел убить 11-летнего мальчика. Он нанёс множество ударов ножом в туловище ребёнка, но, к счастью, ему помешал очевидец.