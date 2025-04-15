Первый весенний субботник пройдет в Хабаровском крае в Чистый четверг 17 апреля

Глава региона обратил внимание, что жители края выражают недовольство работой муниципальных властей по очистке улиц, дворов и общественных пространств. Вместе с тем нужно отметить, что большое количество мусора на улицах появляется по вине самих людей. Поэтому эта проблема касается не только органов местного самоуправления, но и каждого жителя. «Чистый четверг», который отмечается по православной традиции, в этом году выпадает на 17 апреля, — хороший повод провести первый субботник.