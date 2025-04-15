Первый весенний субботник пройдет в Хабаровском крае в Чистый четверг 17 апреля

Вопрос о мероприятиях по уборке, благоустройству территорий после зимнего сезона обсудили на заседании президиума правительства края под председательством губернатора края Дмитрия Демешина, сообщает ИА AmurMedia.
Глава региона обратил внимание, что жители края выражают недовольство работой муниципальных властей по очистке улиц, дворов и общественных пространств. Вместе с тем нужно отметить, что большое количество мусора на улицах появляется по вине самих людей. Поэтому эта проблема касается не только органов местного самоуправления, но и каждого жителя. «Чистый четверг», который отмечается по православной традиции, в этом году выпадает на 17 апреля, — хороший повод провести первый субботник.
— Встать пораньше и убрать территорию вокруг себя — это задача, которая касается каждого, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Второй весенний субботник в крае пройдет 26 апреля.
Как рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова, в ходе субботников ликвидируют несанкционированные свалки, очистят дворовые территории, мусоропроводы, чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов, выполнят ямочный ремонт улиц и высадят саженцы. Особое внимание будет уделено наведению порядка на мемориалах, памятниках и обелисках. В уборке территорий традиционно массово примут участие школьники, студенты, организации и предприятия.
Период весенней санитарной очистки в крае и благоустройства территорий продлится до 7 июня.